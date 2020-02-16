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16.02.2020 - 13:53 | | DHA

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı. Genç'in S.A.ya cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç, iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.

 

    10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir süredir pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı.
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