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21.11.2020 - 21:31 |

10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı

Osmaniye'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Y.Y'nin Kümbet köyünde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Y.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çete lideri Magdalena Kralka Polonya’ya getirildiInterpol tarafından uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya'da yakalanmasının ardından Polonya’ya getirildi.
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