10 yıllık arkadaşını bilye atarla öldürdü

Bir iş yerinde çalışan Murat D.’nin 10 yıldır evli olduğu eşi Şehri D. geçtiğimiz haziran ayında evini terk etti. Eşinin izini süren Murat D. 10 yıllık arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu ile ilişkisinin bulunduğunu, evini bu nedenle terk ettiğini belirledi. Hamurcuoğlu’yla eşinin kaldığı adresi tespit eden Murat D. 18 Ağustos’ta Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde eve gitti.

Murat D. ile Hamurcuoğlu kavga etmeye başladı. Kavgaya şahit olan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden polis, kavgayı sonlandırıp adresten ayrılırken, her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı ilk kavganın ardından taraflar ikinci bir kavgaya tutuştu. Çıkan ikinci kavgada yanında bulunan kuru sıkıdan çevirme bilye atar tabancasını çeken Murat D. peş peşe ateşlediği silahla Mehmet Hamurcuoğlu’nun üzerine bilye yağdırdı. Vücuduna isabet eden bilyelerle Hamurcuoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kısa bir süre kaçan Murat D. Kadıköy’de polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülerek sorgulanan Murat D. verdiği ifadede, “Mehmet 10 yıllık arkadaşımdı. İki ay önce eşimle birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ben de eşime ulaşıp kaldıkları adrese gitmiştim. İlk kavganın ardından ben eşimi almakta diretince, bana ‘Öldürürüm seni’ diyerek vurmaya çalışınca ben de yanımda bulunan silahı çekerek kendisini vurdum” dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Murat D. tutuklandı.