100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada

Olay, Hobyar Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Akif D. 3 kez aynı döviz bürosuna farklı günlerde gelerek elindeki sahte altınları sattı. Büro çalışanı E.O.ise altınları solüsyona batırıp kontrol ederek altınları aldı.

Ardından Akif D.'den aldığı altınları başka bir kuyumcuya satmak isteyen E. O. aldığı altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sırasında sahte altınları satan Akif D.'yi döviz bürosunun karşı kaldırımda gören E. O. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Akif D.' yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 40 adet sahte altın ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin döviz bürosuna toplamda 100 bin 440 lira değerinde altın bozdurduğu öğrenildi.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sahte altın dolandırıcısı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan şüphelinin farklı günlerde döviz bürosuna gelerek çalışan kişiye altın sattığı anlar kameralara yansıdı.