MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada
ABONE OL
04.09.2020 - 11:09 | | DHA

100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada

 İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda farklı günlerde sahte altın bozduran 64 yaşındaki Akif D. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin sahte altın bozdurduğu anlar kameralara yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı kamerada

Olay, Hobyar Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Akif D. 3 kez aynı döviz bürosuna farklı günlerde gelerek elindeki sahte altınları sattı. Büro çalışanı E.O.ise altınları solüsyona batırıp kontrol ederek altınları aldı.

Ardından Akif D.'den aldığı altınları başka bir kuyumcuya satmak isteyen E. O. aldığı altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sırasında sahte altınları satan Akif D.'yi döviz bürosunun karşı kaldırımda gören E. O. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Akif D.' yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 40 adet sahte altın ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin döviz bürosuna toplamda 100 bin 440 lira değerinde altın bozdurduğu öğrenildi.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sahte altın dolandırıcısı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin farklı günlerde döviz bürosuna gelerek çalışan kişiye altın sattığı anlar kameralara yansıdı.

Rusya'yı tayfun vurdu! Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına böyle isabet ettiaponya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Binadan kopan plakalar yolda yürüyen bir kadına isabet ederken araçlar ve gemiler de tayfundan sürüklendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

Antalya'da, Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu!

Antalya'da, Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu!

Sıradaki Haber