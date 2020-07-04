1000 kişiden 2.5’i asemptomatik hasta

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, şu ana kadar 132 bin kişiye yapılan antikor testlerinde elde edilen sonuçlar ile ilgili, “Hiç bulgusu olmayan kişilerden örnekler alınıp bakılıyor. 1000 kişiden 2.5 kişisinin asemptomatik hastalığı geçirdiği bu verilerden anlaşılıyor” dedi.

1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde günlük vaka sayılarında kıpırdanma olmasını beklediklerini, ancak öngörülerin dışında bir artış yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Tezer, “Maskeye, hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilseydi bugünlerde rakamların belki 100’lerde olması gerekiyordu. Ancak 1100 küsürlerde seyrediyoruz. Bu yeni bir virüs olduğu için yazın nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmiyorduk, ancak yazın da çoğalacağını görmüş olduk” diye konuştu.



Belirtisiz geçirmişler



Sağlık Bakanlığının 81 ilde şu ana kadar 132 bin kişiye uyguladığı antikor testi çalışmalarının sonuçlarını da değerlendiren Prof. Dr. Tezer, mevcut verilerle taşıyıcılık oranının yüzde 0.24 olarak tespit edildiğine ve toplumda yaygın bağışıklığın olmadığının görüldüğüne dikkat çekti. Tezer, “Hiç bulgusu olmayan kişilerden örnekler alınıp bakılıyor ve bu örneklerde de yüzde 0.24 yani binde 2.4 oranı belirlendi. 1000 kişiden 2.5 kişisinin asemptomatik (belirtisiz) hastalığı geçirdiği anlaşılıyor. Yani toplumda hiç bulgusu olmadan dolanan küçük bir kısım var” dedi.



‘Rakamlar kırılgan’



Koronavirüs hastalığı geçirenlerde kalıcı bir bağışıklık oluşamadığının bilindiğini, hastalığı geçirenler dahil herkesin maske takması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tezer, “Asemptomatik dediğimiz belirtisiz kişiler var, bunların etrafını enfekte etmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor” uyarısında bulundu. Günlük vaka sayılarının tekrar 3 basamaklı rakamlara ne zaman ineceğini bu şartlarda kestirmenin zor olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Tezer, “Maalesef insanlarımızın bu konuda gevşediğini, kurallara uymadıklarını gördük. Şu aşamada bunu kestirmek çok zor, bu rakamlar oldukça kırılgan, yani insanlarımızın kurallara uyduğu sürece rakamlar aşağıya doğru inecektir” dedi.



