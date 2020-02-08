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08.02.2020 - 05:01 | | İHA

102 kişi arıyor! Günler sonra tişörtü bulundu...

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen heyelanda dereye yuvarlanan kepçe operatörünün tişörtü kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

102 kişi arıyor! Günler sonra tişörtü bulundu...

Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevleri mevkiinde 4 Şubat Salı günü karla mücadele ve yol açma çalışmasında operatör Muhammet Yılmaz’ın kullandığı kepçe heyelan sonrası Aksu Deresi’ne yuvarlanmış ve bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

102 kişi arıyor Günler sonra tişörtü bulundu...

Bölgede AFAD, polis dalgıç timleri, jandarma, UMKE ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile devam eden aramalarda önceki gün montu bulunmuştu, bugün de giydiği tişört kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt’un önderliğinde devam eden arama çalışmalarına 102 personel katılım sağlarken, 35 kilometrelik alan taraması dördüncü günde de sona erdi.

Kepçe operatörü Muhammet Yılmaz’ın bulunması için tüm şartların seferber edildiğini belirten Kaymakam Kurt, "Bölgemizde kar yağışının ardından zorlayıcı hava şartları da oluşmaya başladı. Sis, kar yağışı ve rüzgar ile kaygan zemin dik, dar ve derin vadiler ile zorlayan coğrafi konumlara rağmen fedakarca arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Balkaya mevkii dediğimiz bir noktada dere yatağında kayıp vatandaşımıza ait olan bir tişört ve bir iç çamaşırı bulduk. Bu bölgede ekiplerimiz daha yoğun çalışmalar yaptı. Dere yatağının önü kesildi. Ama başka herhangi bir bulguya rastlamadık. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürerek Muhammet Yılmaz kardeşimizi bulacağız" şeklinde konuştu.

102 kişi arıyor Günler sonra tişörtü bulundu...

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