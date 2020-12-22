105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

Kütahya Domaniç ilçesinde torunlarının işlettiği konfeksiyon dükkanında zamanını geçiren Nuri Uysal, yakalandığı koronavirüs rahatsızlığını 10 günde atlattı. Bel ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Uysal’ın başka bir belirti göstermemesi üzerine, evinde karantinaya alınıp ilaç tedavisine başlandı. İlerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 10 günde Covid-19'u yenen Uysal, yaşadığı süreci anlatırken, maskesiz sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Torunlarıyla birlikte hayattan kopmadığını hatırlatan Uysal, “Korona denilen hastalık var ya işte onu geçirdim. Etrafımızda herkes koronavirüse yakalanıyor, ‘bende yakalanırım’ diye korkuyordum. Dükkânda gelen gidene bakarken ‘acaba yakalanır mıyım?’ derken hastalık beni de buldu. Bir gün belim ağrıdı. Çocuklarla hastaneye gittik. Hasta olduğumu öğrendik. Beni evde karantinaya aldılar. Pek ilgilendiler. Maşallah bütün hastalıkları atlattığım gibi bunu da atlattım. 10 günde ayağa kalktım. Bu hastalığı, herkes kolay atlatamıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ben kurtuldum. Allaha şükür” dedi.



‘İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ’



Torunu Hamit Uysal ise dedesinin kısa bir süre önce kolon kanseri atlattığını belirterek, “Ardından da korona gelince çok korktuk. 105 yaşında çok yaşanmışlık var. Dedem, bir sürü ameliyat atlattı. İlçenin ilk esnaflarından, ‘koronavirüse dayanamaz’ diye düşünüyorduk. Çok şükür;10 günde ayağa kalktı. Dedemin hiç canı sıkılmaz. Yıllar önce dişiyle tırnağıyla açtığı dükkanına iner, bizi denetler, yardım eder. Kendine çok iyi bakar, bugüne kadar pek çok ameliyat oldu. En büyük sorunumuz ise kolon kanseri süreciydi. Çok şükür kanseri de atlattı” dedi. Dedesinin sağlık formülünü de açıklayan Uysal, “ Bol bol yürür, günde 2 öğün yemek yer. Akşam saat 18.00’den sonra yeme içmeyi keser. Yoğurt, ceviz, hakiki zeytinyağını eksik etmez. Çocukluğundan beri esnaf. Hani derler ya ‘çalışan demir pas tutmaz’, en bariz örneği dedemdir” diye konuştu.