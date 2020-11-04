MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti
ABONE OL
04.11.2020 - 15:28 | | DHA

109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’da koronavirüs tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker, bugün evde, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Peker, tedaviye alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Penbe Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak, taburcu edildiği öğrenildi.

Dün hastaneden taburcu edilmelerinin ardından Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, tedbir amaçlı karantina sürecini tamamlamak için evlerine döndü. 109 yaşındaki Peker, bugün öğleden sonra çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk ve 22 torun sahibi olan Peker, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Afyon'da insanlık dışı görüntü! Feryat etti

Afyon'da insanlık dışı görüntü! Feryat etti

Sıradaki Haber