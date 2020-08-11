11 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...
Etkileri hala devam eden koronavirüse ilişkin ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 241.997'ye ulaştığı belirtildi. 14 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 224.970 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 11 Ağustos Salı tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(10 AĞUSTOS PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 62.219
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.193
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.211
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.326.035
TOPLAM VAKA SAYISI: 241.997
TOPLAM CAN KAYBI: 5.858
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 224.970
RUSYA'DA SEVİNDİREN AÇIKLAMA! AŞI BULUNDU...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.