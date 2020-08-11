11 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 11 Ağustos Salı tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(10 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 62.219

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.193

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.211

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.326.035

TOPLAM VAKA SAYISI: 241.997

TOPLAM CAN KAYBI: 5.858

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 224.970











RUSYA'DA SEVİNDİREN AÇIKLAMA! AŞI BULUNDU...



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.



Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.