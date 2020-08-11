11 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
Etkileri hala devam eden koronavirüse ilişkin ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 243.180'e ulaştığı belirtildi. 15 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 226.155 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 11 Ağustos Salı tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(11 AĞUSTOS SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 61.716
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.183
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 15
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.185
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.387.751
TOPLAM VAKA SAYISI: 243.180
TOPLAM CAN KAYBI: 5.873
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 226.155
RUSYA'DA SEVİNDİREN AÇIKLAMA! AŞI BULUNDU...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.