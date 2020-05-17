MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!
ABONE OL
17.05.2020 - 16:39 | | DHA

11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!

Ankara’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay Çakır (19) ile yanındaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U. (17), yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin polis otosunda selfie yapması, dikkat çekti.

11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 GY 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Olcay Çakır ve yanındaki arkadaşları Eren Ç. ve Fehmi U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası otomobil, cadde üzerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden sürücü Olcay Çakır'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ehliyetsiz sürücü Çakır'a, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 5 bin 623 lira, Eren Ç. ile Fehmi U.'ya ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Ayrıca, ismi belirlenemeyen ve 3 gence aracını kiralayan kişiye de, 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Olcay Çakır, Eren Ç., ve Fehmi U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü Çakır, "Yaşımız küçük ve cenazemiz var. Yapacak bir şey yok ceza yedik. Ben bu cezayı ödeyemem" dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken 3 gencin polis otosunda selfie çekmesi, dikkat çekti.

Yasağı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu!Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarda olan E.T., tartıştığı O.A.'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mayıs'ta (yarın) bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi?

18 Mayıs'ta (yarın) bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi?

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

AFAD'dan son dakika paylaşımı! İşte corona virüsten karantinaya alınanların sayısı...

AFAD'dan son dakika paylaşımı! İşte corona virüsten karantinaya alınanların sayısı...

Sıradaki Haber