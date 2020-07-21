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21.07.2020 - 03:38 | | DHA

11 gün boyunca yaşamak için mücadele etti ama... Acı haber geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kısmet Toplu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

11 gün boyunca yaşamak için mücadele etti ama... Acı haber geldi

Kaza, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Ödemiş - İzmir Karayolunda meydana geldi. Duygu D. idaresindeki 35 AIY 437 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Sedat Toplu'nun kullandığı 35 ZSE 31 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Sedat Toplu ile yolcu konumunda bulunan eşi Kısmet Toplu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Toplu, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

11 gün boyunca yaşamak için mücadele etti ama... Acı haber geldi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Bu arada kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Duygu D.'nin kullandığı otomobilin Sedat Toplu'nun motosikletine çarptığı anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı anlar ortaya çıktı. 

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