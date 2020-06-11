MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11 Haziran Süper Loto canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 660. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru
ABONE OL
11.06.2020 - 18:55 |

11 Haziran Süper Loto canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 660. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

Süper Loto'da heyecan bu ayın 2. çekilişiyle bu akşam devam ediyor. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen Süper Loto'da günün kazandıran numaraları da Milli Piyango İdaresi tarafından 21:15'de yayımlanacak. İşte canlı yayında gerçekleştirilecek çekiliş öncesi geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları...

11 Haziran Süper Loto canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 660. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

11 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Bu akşam düzenlenecek Süper Loto çekilişi 660. haftasını geride bırakacak. Peki Süper Loto çekilişinde bu hafta hangi numaralar kazandıracak? 

4 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

2, 24, 28, 35, 44, 48

11 Haziran Süper Loto canlı çekilişi ne zaman saat kaçta - 660. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cesedine ulaşıldı!Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Olay yerine gelen çocukların yakınları cesetler çıkarılırken gözyaşlarına boğuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım!

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Sıradaki Haber