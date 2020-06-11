11 Haziran'da yaşanan son depremler... Deprem mi oldu?

Her gün son depremler listesi kontrol edilirken bugün Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de ise hafif şiddetli yaşanmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran'da yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 12.15 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya Karşıyaka'da saat 09.21'de 3.1 büyüklüğündeydi.