11.06.2020 - 12:18 |
11 Haziran'da yaşanan son depremler... Deprem mi oldu?
Akdeniz'de depremler sürerken bugün Malatya 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Her Gün son deprem listesini kontrol etmek isteyenler 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu soruyor.
Her gün son depremler listesi kontrol edilirken bugün Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de ise hafif şiddetli yaşanmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran'da yaşanan son depremler...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün saat 12.15 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya Karşıyaka'da saat 09.21'de 3.1 büyüklüğündeydi.