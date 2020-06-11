MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11 Haziran'da yaşanan son depremler... Deprem mi oldu?
ABONE OL
11.06.2020 - 12:18 |

11 Haziran'da yaşanan son depremler... Deprem mi oldu?

Akdeniz'de depremler sürerken bugün Malatya 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Her Gün son deprem listesini kontrol etmek isteyenler 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu soruyor.

11 Haziran'da yaşanan son depremler... Deprem mi oldu?

Her gün son depremler listesi kontrol edilirken bugün Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de ise hafif şiddetli yaşanmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran'da yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 12.15 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya Karşıyaka'da saat 09.21'de 3.1 büyüklüğündeydi.

11 Haziranda yaşanan son depremler... Deprem mi oldu

 

 

Doğal yaşam fotokapana yansıdıDoğa tutkunu Çağdaş Keçeci, fotokapanla ormanlık alanda boz ayıyı görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Dolandırıcıdan ilginç çıkış! Tuzağa düşmeyin

Son dakika... Dolandırıcıdan ilginç çıkış! Tuzağa düşmeyin

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

KPSS başvuru işlemi ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans sınav tarihleri 2020

KPSS başvuru işlemi ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans sınav tarihleri 2020

Sıradaki Haber