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19.02.2021 - 08:08 | | AA

11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli 11 ilde, aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı olmak üzere 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan baskınların ardından gözaltına alınan bazı zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin kendi aralarında 12 milyon liralık para transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

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