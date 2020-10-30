MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi
ABONE OL
30.10.2020 - 17:40 | | DHA

11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

İzmir’ın Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın altındaki zincir marketin şubesinde 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı.

Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.

11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber