11 kişide corona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada

Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 kişi hastanede tedaviye alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı. Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.