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11.03.2020 - 21:51 |

11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıktı merak konusu oldu. İşte gözlerin çevrildiği merakla araştırılan 11 Mart Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve milliyet.com.tr Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama sayfası

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen oldu mu oldukça merak ediliyor. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği il ve ilçe araştırılıyor. İşte 11 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

11 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 6, 14, 22, 34 + 4

11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama sayfası


 

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?

-Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

-İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır, -Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir. -Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür. -İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz. -Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez. -Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz. -18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. -Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır. Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.


 

 

 

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