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11.03.2020 - 22:25 |

11 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı - 1304. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'da 11 Mart çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın her Çarşamba ve Cumartesi günleri şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar ve milliyet.com.tr üzerinden bulabileceğiniz sorgulama ekranı ve daha fazlası...

11 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı - 1304. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Artık Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte milyonlarca vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı...

11 MART 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

10, 21, 31, 34, 43, 49

11 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı - 1304. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama motoru





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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

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