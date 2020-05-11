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11.05.2020 - 02:18 |

11 Mayıs bu gece sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il 11 Mayıs 2020 imsakiyesi...

11 Mayıs bu gece sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 17. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 10  Mayıs 2020 imsakiye...

11 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti: 03:59

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti: 03:49

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti: 04:19

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur vakti: 04:03

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur vakti: 04:12

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti: 03:53

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti: 04:00

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti: 03:38

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti: 03:44

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