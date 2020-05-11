11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 18. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 11 Mayıs 2020 imsakiye...



BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:18, Sahur vakti 03:57

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 20:00, Sahur vakti 03:47

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:19, Sahur vakti 04:18

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:15, Sahur vakti 04:01

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 20:01, Sahur 04:11

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:43, Sahur vakti 03:51

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:56, Sahur vakti 03:59

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:30, Sahur vakti 03:37

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:35, Sahur vakti 03:43

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