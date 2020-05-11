MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri
ABONE OL
11.05.2020 - 18:05 |

11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 18. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 11 Mayıs 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:18,  Sahur vakti 03:57

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 20:00, Sahur vakti 03:47

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:19, Sahur vakti 04:18

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:15, Sahur vakti 04:01

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 20:01, Sahur 04:11

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:43, Sahur vakti 03:51

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:56, Sahur vakti 03:59

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:30, Sahur vakti 03:37

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:35, Sahur vakti 03:43

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İzmir'den şok eden manzaraİzmir’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehrin birçok noktasında hem araç trafiği hem de yaya trafiğinde büyük bir artış yaşandı. 70 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına uymaması şaşırttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 kişi fena yakalandı! 95 bin 900 lira ceza kesildi

25 kişi fena yakalandı! 95 bin 900 lira ceza kesildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

11 Mayıs On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 927. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

11 Mayıs On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 927. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

Sıradaki Haber