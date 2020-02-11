11 Şubat en son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri - AFAD ve Kandilli açıklıyor

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği 11 Şubat Salı son dakika deprem haberinin ayrıntıları...



SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?



AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine bakıldığında Manisa, Malatya, Elazığ’daki depremlerin sürdüğü görülüyor. Son olarak saat 17.06’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3,3 şiddetinde meydana gelen deprem dikkat çekiyor. İşte il il son depremler listesi.











DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.