11 Şubat'ta yaşanan son depremler... Manisa ve Akdeniz'de art arda depremler

Gece saatlerinde Akdeniz ve Malatya korkuttu. Sabah saatlerinde ise bu sefer Manisa'dan deprem haberi geldi. Bu bölgelerde günlük olarak deprem meydana gelmeye devam ederken vatandaş da son depremler listesini kontrol ediyor. İşte son durum...

SON DEPREMLER

Bugün 3'ten büyük 6'dan küçük 8 deprem meydana geldi. Akdeniz'de 5.1 Malatya'da ise 4 ile sallandı. Son deprem, Saat 17.06'da Manisa'da 3.2 büyüklüğündeydi.

FLAŞ AÇIKLAMA! SÖNÜMLEME BAŞLADI,

Manisa, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı oldu. Sarsıntılarla ilgili bölgede oturanları rahatlatan açıklama İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ve 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılmasının enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, ayrıca bölgede sönümlemelerin başladığını, yeni bir tetikleme olmadığı sürece, Manisa'da yaşanan bu ölçekteki depremlerin biteceğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, "O bölgede 22 Ocak'ta yaşanan 5.4'lük büyüklükteki ana şoktan sonra, yaklaşık 2 bin 750 artçı şok oldu. Bunların hepsi fay üzerinde gerçekleşmedi. Burası üç fayın kesiştiği bir bölge. Depremlerin büyük bölümü Soma Kırkağaç ve Akhisar fayı tarafından karşılandı. Aynı zamanda Gelenbe fayı da belli depremler üretti. Ama şu anda sönümleme dönemine geçildi. Veriler onu gösteriyor. Aralarda 5'e, 4.8'e kadar varan çok sayıda deprem oldu. Şu anda sönümleme dönemi yaşanıyor. Yani bu ölçekte yaşanan depremlerin biteceği anlamına geliyor. Yeni bir tetikleme olmadığı sürece, bölgede deprem aktivitesi belli şekilde sönümlenecektir" diye konuştu.