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15.02.2021 - 15:25 | | DHA

11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edildiği iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Uygur Türkü'nün sahte pasaportla Türkiye'ye geldikleri için Çin'e iade edildikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edildiği iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 'Uygur Türkleri'nin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır" denildi.

11 Uygur Türkünün Çine iade edildiği iddiasına yalanlama

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