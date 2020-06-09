11 yöneticiden savunma istendi

Diyanet İşleri Başkanlığı dışında Baro hakkında yaklaşık 60’a yakın şikayet dilekçesinin birleştirildiği soruşturmada savcılık, baroya yazı göndererek 11 yöneticinin açıklamayla ilgili yazılı savunmalarını talep etti. Savunma için baro yöneticilerine 15 günlük süre verildiği bildirilirken, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görmesi durumunda Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi.