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09.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

11 yöneticiden savunma istendi

Ankara Barosu hakkında, 26 Nisan 2020 tarihinde “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması” başlıklı açıklaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

11 yöneticiden savunma istendi

Diyanet İşleri Başkanlığı dışında Baro hakkında yaklaşık 60’a yakın şikayet dilekçesinin birleştirildiği soruşturmada savcılık, baroya yazı göndererek 11 yöneticinin açıklamayla ilgili yazılı savunmalarını talep etti. Savunma için baro yöneticilerine 15 günlük süre verildiği bildirilirken, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görmesi durumunda Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi.

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