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07.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

1153 yeni vaka 14 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 1153 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

1153 yeni vaka 14 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın da Twitter hesabından paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerine göre dün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 hasta vefat etti, 1040 hasta ise iyileşti.

Ağır hasta 580

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802’ye, toplam hasta sayısı 237 bin 265’e, vefat sayısı da 5 bin 798’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.3 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 220 bin 546 oldu.
‘Sıkı tedbir’

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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