1153 yeni vaka 14 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın da Twitter hesabından paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerine göre dün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 hasta vefat etti, 1040 hasta ise iyileşti.



Ağır hasta 580



Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802’ye, toplam hasta sayısı 237 bin 265’e, vefat sayısı da 5 bin 798’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.3 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 220 bin 546 oldu.

‘Sıkı tedbir’



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir” değerlendirmesinde bulundu.



