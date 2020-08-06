1178 yeni vaka 19 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Koca’nın da Twitter hesabından paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre dün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 hasta vefat etti, 1015 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308’e, toplam hasta sayısı 236 bin 112’ye, vefat sayısı da 5 bin 784’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.4 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 219 bin 506 oldu.



‘1.5 metre geri çekilin’



Koca, son verilere ilişkin, “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var” değerlendirmesi yaptı. Koca, Twitter’dan yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin” ifadesini kullandı.