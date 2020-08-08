1185 yeni vaka 15 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın da twitter hesabından paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre dün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 hasta vefat etti, 1028 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528’e, toplam hasta sayısı 238 bin 450’ye, vefat sayısı da 5 bin 813’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.3 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 221 bin 574 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı” değerlendirmesi yaptı.

Maske uyarısı

Koca, bir başka paylaşımında ise koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, “Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse” ifadelerini kullandı. Koca, “Bugün maske takmayan, yarın Kovid-19’un gerçek yüzünü görebilir” dedi.