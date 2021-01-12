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12.01.2021 - 19:13 | | DHA

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

Ankara'da yılbaşı akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Keskin (22), polis tarafından arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

Elif Keskin, 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesin'de ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif Keskin, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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