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12.06.2020 - 18:06 |

12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünya gündeminde yer alıyor. Mart ayında Türkiye'de de görülmeye başlayan corona virüs ile ilgili sayısal verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter adresinden corona virüs vaka sayılarını paylaşıyor. Peki 12 Haziran corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Corona virüs vakası Türkiye'de 11 Mart tarihinde görüldü. Corona virüs ile ilgili pek çok alanda çeşitli tedbirler alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında corona virüs ile ilgili son durumun yer aldığı tabloyu akşam saatlerinde paylaşıyor.Açıklanan tabloda, corona virüs vaka , iyileşen hasta, can kaybı ve test sayısı gibi veriler yer alıyor. İşte Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum ile ilgili bilgiler...

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği paylaşımda şu detayları aktardı;

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.

12 Haziran corona virüs tablosu Türkiyede corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum nedir

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