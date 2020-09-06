MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL
06.09.2020 - 14:53 | | DHA

12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 12 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat polislerinin özel eğitimli köpeklerle düzenlediği, dronela da havadan gözetleme yapılan operasyon anı, anbean kaydedildi.

12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde geçen hafta yapılan operasyonda; Afyonkarahisar merkezli Kütahya, Konya ve İzmir olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen baskınlarla 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kamil E. (37), Mehmet E. (22), Mustafa Ç. (29), Orhan K. (27), Muhammed Y. (30), Hasan Hüseyin K. (33), Halil İbrahim B. (26), Cüneyt A. (27), Oğuz U. (34), Rıdvan S. (35), Onur Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevinde olan Savaş G. (33) hakkında aynı suçtan tutuklama kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat polisleri ve özel eğitimli köpekler ile destek verilen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu evlere baskın anları, kaydedildi. Şüphelilerin kaçma ihtimali üzerine dronla havadan da gözetleme yapılan operasyonda bazı evlerin kapılarının koçbaşıyla kırıldığı görüntülere yansıdı.

Operasyonda, baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, yeşil reçeteye tabi 40 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Avcılar’da feci kaza! Mermerle beraber arabanın üzerine yığıldıİstanbul Avcılar’da mermer dükkânında kucağında mermer parçaları ile çıkan bir gence hızla gelen araç çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, aracın çarptığı genç metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı! Sınav kaçta başlayacak, kaçta bitecek, ne kadar sürecek?

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı! Sınav kaçta başlayacak, kaçta bitecek, ne kadar sürecek?

Sıradaki Haber