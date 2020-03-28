12 köy ve belde karantinada

NTV Canlı yayınında Rize’de bir belde ve 4 köyde alınan karantina kararıyla ilgili Soylu, “İlk kez Rize’de alınan karar değil. Türkiye’de belde ve köy olarak 12. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize’de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var. ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var” dedi. Soylu, “Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün (dün) 110 şirketle Sağlık Bakanlığımız anlaşma imzaladı. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Her türlü tedbir alınabilir” ifadelerini kullandı.