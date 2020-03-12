12 Mart son depremler... Deprem oldu mu?

Türkiye'de dün yine Malatya, Türkiye-İran sınırı, Manisa, Akdeniz'de hafif şiddetli deprem meydana geldi. Vatandaşlar günlük olarak son depremler listesini kontrol ederken "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" sorusuna da cevap arıyor.

SON DEPREMLER

Saat 09.25 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil.