12.03.2020 - 09:27 |
12 Mart son depremler... Deprem oldu mu?
Dün Malatya, Türkiye-İran sınırı, Manisa, Akdeniz yine sallandı. Bugün şu ana kadar 3'ten büyük deprem olmazken vatandaşlar "Deprem oldu mu?" sorusunu sorup son depremler listesini kontrol etmek istiyor.
Türkiye'de dün yine Malatya, Türkiye-İran sınırı, Manisa, Akdeniz'de hafif şiddetli deprem meydana geldi. Vatandaşlar günlük olarak son depremler listesini kontrol ederken "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" sorusuna da cevap arıyor.
SON DEPREMLER
Saat 09.25 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil.
E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.