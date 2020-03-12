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12.03.2020 - 19:43 |

12 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? - 646. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

12 Mart 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları belli oluyor. 646. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

12 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? - 646. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

12 Mart 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Süper Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

5 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

20, 22, 28, 37, 47, 54

12 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak - 646. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor




SÜPER LORO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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