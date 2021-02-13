12. sınıfta haftada en az 16 en fazla 24 saat ders olacak

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak 12. sınıflarda dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart’tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze planlanacak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde izole ortamda sınava alınacak. Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları da 1 Mart Pazartesi itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.