12 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? - Şans Topu'nda çekiliş sonuçları açıklanıyor

12 Şubat 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan 12 Şubat Şans Topu çekilişi öncesi geçtiğimiz haftanın sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...



5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



1, 16, 17, 26, 31 + 1











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