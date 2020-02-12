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12.02.2020 - 19:29 |

12 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? - Şans Topu'nda çekiliş sonuçları açıklanıyor

12 Şubat 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor. 974. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte son olarak geçtiğimiz hafta düzenlenen 5 Şubat 2020 Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

12 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? - Şans Topu'nda çekiliş sonuçları açıklanıyor

12 Şubat 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan 12 Şubat Şans Topu çekilişi öncesi geçtiğimiz haftanın sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

1, 16, 17, 26, 31 + 1

12 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak - Şans Topunda çekiliş sonuçları açıklanıyor




ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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