12 Şubat son depremler haritası - AFAD ve Kandilli açıklıyor - Deprem mi oldu, saat kaçta, nerede kaç şiddetinde?

Son dakika haberlerinde deprem haberi yer kendine önemli bir yer buldu. Son olarak Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin 3.8 şiddetinde olduğu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...



ELAZIĞ 3.8 İLE SALLANDI!



AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 12.35'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nin ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Bugün yaşanan deprem, Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremle aynı noktada gerçekleşti.



SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?







DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.