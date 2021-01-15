Olay dÃ¼n saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda Cevat PaÅŸa Mahallesiâ€™nde yaÅŸandÄ±. Ã–nceden belirledikleri aileyi takibe alarak anne ve babanÄ±nÂ dÄ±ÅŸarÄ±da olduklarÄ± andaÂ evinÂ telefonunu arayanÂ AkÄ±n O. (47)Â o sÄ±rada evde bulunan C.U.â€™ya (12) kendilerini gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak tanÄ±ttÄ±. ArdÄ±ndan da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za, babasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n FETÃ– dosyasÄ±nda geÃ§tiÄŸini, FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerinin evlerine altÄ±n ve para koyduklarÄ±nÄ± ve bunlarÄ± gelecek olan polis memuruna vermesini istedi. ArdÄ±ndan polis gibi eve giden AkÄ±n O., kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zdan 300 bin lira deÄŸerindeki altÄ±n ve parayÄ± alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.



HEMEN OLAY POLÄ°SE BÄ°LDÄ°RÄ°LDÄ°



DolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan ailenin, haber vermesi Ã¼zerine Ã‡anakkale Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri hemen harekete geÃ§ti. MOBESE ve Ã§evredeki kameralar incelenirken; ÅŸÃ¼phelinin bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bunun Ã¼zerine polis ekipleri, ticari taksiyi takibe alÄ±rken A.O.â€™yu, altÄ±n ve paralar ile birlikte BalÄ±kesirâ€™in AyvalÄ±k ilÃ§esinde yakaladÄ±.Â Ã‡anakkaleâ€™ye getirilerek emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan zanlÄ±, adliyeye sevk edildi.

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