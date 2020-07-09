122 milyon TL çevre cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre en çok ceza, atık kirliliği alanında kesildi. Yılın ilk yarısında atık kirliliğine sebep olan ve mevzuata aykırı atık ithal edenlere 345 cezai işlem kapsamında 48 milyon 114 bin liralık para cezası uygulandı. Atıktan sonra en çok ceza ÇED ile ilgili uygulandı. ÇED süreci başlatılmaksızın faaliyette bulunanlara, ÇED raporu hazırlamayan ve ÇED raporunda belirttiği kuralları yerine getirmeyen işletmelere 28 milyon 904 bin lira ceza kesildi.



En çok cezai işlemin uygulanan üçüncü alan ise su kirliliği oldu. Bu kapsamda da işletmelere 146 cezai işlem ile 13 milyon 802 bin lira para cezası verildi. Havayı kirleten işletmeler hakkında 129 cezai işlem uygulanırken, bu çerçevede kesilen para cezası tutarı da 8 milyon 816 bin lirayı buldu. Gürültü kirliliğine neden olan işletmelere de 4 milyon 337 bin lira ceza kesildi. Toprağı kirletenlere 3.6 milyon, anız yakanlara 258 bin lira ve egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara da 616 bin 600 lira cezai işlem uygulandı. İzinsiz kum alımı, umumi açık yerlerde çevreyi kirletenlere de 4 milyon 465 bin lira ceza kesildi.

Rekor İstanbul’da



Bu yılın ilk 6 ayında en çok ceza kesilen ilin 35 milyon 436 bin TL ile İstanbul oldu. Ankara’da 18 milyon 83 bin TL, İzmir’de 5 milyon 15 bin, Sakarya’da 4 milyon 229 bin ve Tekirdağ’da 3 milyon 656 bin lira çevre cezası uygulandı.



Salda’da yıkım



Burdur, Yeşilova’daki Salda Gölü kenarında 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini aldıktan sonra “deprem analiz raporu” olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri’nin yıkımına başlandı.