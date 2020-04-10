13 aylık bebek coronayı yendi

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin corona virüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de coronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi.

Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.