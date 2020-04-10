10.04.2020 - 12:18 | | İHA
13 aylık bebek coronayı yendi
Bursa'da corona virüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.
Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin corona virüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de coronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi.
Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.