MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 13 aylık bebek coronayı yendi
ABONE OL
10.04.2020 - 12:18 | | İHA

13 aylık bebek coronayı yendi

Bursa'da corona virüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.

13 aylık bebek coronayı yendi

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin corona virüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de coronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi.

Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

93 yaşında corona virüsü yenen Alye nine alkışlarla taburcu oldu!İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüsü yenen 93 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

13 aylık bebek coronayı yendi

13 aylık bebek coronayı yendi

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Hayırlı Cumalar...Cuma mesajları 2020...

Hayırlı Cumalar...Cuma mesajları 2020...

Sıradaki Haber