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13.09.2020 - 18:06 |

13 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca açıklıyor

13 Eylül Pazar gününe ilişkin koronavirüs tablosu bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 257.731'e ulaştığı belirtildi. 48 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 257.731 olarak duyuruldu...

13 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca açıklıyor

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(12 EYLÜL CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 98.326

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.509

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  48

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.207

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.423.463

TOPLAM VAKA SAYISI: 289.635

TOPLAM CAN KAYBI: 6.999

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 257.731

13 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca açıklıyor

ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

 

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