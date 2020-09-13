13 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca açıklıyor

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(12 EYLÜL CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 98.326

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.509

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 48

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.207

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.423.463

TOPLAM VAKA SAYISI: 289.635

TOPLAM CAN KAYBI: 6.999

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 257.731





ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.