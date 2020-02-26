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26.02.2020 - 07:03 | | Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

13 ilde operasyon başladı! 20 gözaltı...

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

13 ilde operasyon başladı! 20 gözaltı...

Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polisin 13 ilde düzenlediği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kemal Serhadlı Polis Okulu ve ortaokullarda öğrencilerin beyinlerini yıkamaya çalıştığı iddia edilen mahrem imam ve eski polis 20 kişinin kimliği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya gönderileceği bildirildi.

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