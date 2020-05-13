MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri
ABONE OL
13.05.2020 - 18:21 |

13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 20. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 13 Mayıs 2020 imsakiye...

13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:20,  Sahur vakti 03:54

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 20:02, Sahur vakti 03:44

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:21, Sahur vakti 04:15

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:17, Sahur vakti 03:58

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 20:03, Sahur 04:08

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:45, Sahur vakti 03:49

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:58, Sahur vakti 03:56

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:31, Sahur vakti 03:34

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:37, Sahur vakti 03:40

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevriliyorİstanbul'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrildi. Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul’da seyahat kısıtlaması sürdüğü için geri dönmek zorunda kalan yazlıkçılar, Tekirdağ’daki kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

13 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

13 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Sıradaki Haber