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13.05.2020 - 18:51 |

13 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 1322. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

13 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oluyor. 1322. hafta çekilişi gerçekleştirilecek 13 Mayıs çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:45'de canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

13 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 1322. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor

13 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin bir klasiği olan Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

6 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

5, 15, 17, 26, 31, 34  

13 Mayıs Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta - 1322. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlanıyor




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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

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