13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

Koronavirüs tablosu 13 Ocak Çarşamba belli oldu mu sorusu vatandaşların ana gündem maddelerinden. Korona salgını ile Türkiye'nin yanı sıra dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. covid-19 pandemisi ile İçişleri Bakanlığı çeşitli koronavirüs önlemleri, kısıtlamaları ve yasaklarını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tedbirlerin ardından güncel koronavirüs tablosundaki son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. İşte,13 Ocak koronavirüs tablosu...

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile 81 ilde salgında ne duruma gelindiği takip edilebiliyor. 13 Ocak koronavirüs tablosu araştırılıyor. Ancak güncel tablo henüz yayımlanmadı.

KORONA TABLOSU 12 OCAK VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 24 saat içerisinde 179.208 test yapıldı, 9.809 vaka tespit edildi, 10.013 hasta iyileşti, 983 hasta sayısına ulaşıldı ve 171 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.