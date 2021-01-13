13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum
Koronavirüs tablosu ile günlük vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları gibi önemli veriler paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel korona verileri son günlerde azalma eğiliminde. Koronavirüs tedbirleri ile kovid-19 vakalarında ve ağır hasta sayısında önemli noktaya gelindi. Peki, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs tablosu 13 Ocak Çarşamba belli oldu mu sorusu vatandaşların ana gündem maddelerinden. Korona salgını ile Türkiye'nin yanı sıra dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. covid-19 pandemisi ile İçişleri Bakanlığı çeşitli koronavirüs önlemleri, kısıtlamaları ve yasaklarını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tedbirlerin ardından güncel koronavirüs tablosundaki son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. İşte,13 Ocak koronavirüs tablosu...
13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile 81 ilde salgında ne duruma gelindiği takip edilebiliyor. 13 Ocak koronavirüs tablosu araştırılıyor. Ancak güncel tablo henüz yayımlanmadı.
KORONA TABLOSU 12 OCAK VAKA VE ÖLÜ SAYISI
Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 24 saat içerisinde 179.208 test yapıldı, 9.809 vaka tespit edildi, 10.013 hasta iyileşti, 983 hasta sayısına ulaşıldı ve 171 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.