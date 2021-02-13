13 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün açıklanan son tabloya göre corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaç oldu?

Koronavirü tablosu için geri sayım sürüyor. Hergün Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile duyurulan günlük koronavirüs tablosu için araştırmalar sürüyor. 12 Şubat tarihinde açıklanan son tabloya göre vaka sayıları yeniden 8 binli rakamların altına geriledi. Peki Bugün koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı kaç oldu?

13 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı

12 Şubat son açıklanan koronavirüs tablosuna göre 129.630 yeni test yapılırken 7.763 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı son açıklanan tabloya göre 667 olarak duyurulurken can kaybı 97 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı son 24 saat içerisinde 8.108 olarak açıklandı.

Dün açıklanan son koronavirüs tablosunun ardından toplam test sayısı 31.289.306'ya ulaşırken Vaka sayısı 2.572.190, Vefat sayısı 27.284, Ağır hasta sayısı 1.250 ve iyileşen hasta sayısı ise 2.461.204 olarak açıklandı