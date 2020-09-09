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09.09.2020 - 12:58 | | DHA

13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 13 farklı suçtan aranan S.D., sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan S.D., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

Seferihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 farklı suçtan aranan S.D.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. S.D.'nin adresini tespit eden ekipler, Düzce Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan S.D.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kameradaKolombiya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktora darp edildi. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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