13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kars'ın Susuz ilçesi İncipınar köyünde meydana geldi. Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada elindeki dirgen sol bacağına saplandı.
Ailesi, hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Nazim Samet Ürün, gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste Nazim Samet Ürün'e müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen AFAD ekibi, çocuğun sol bacağına saplanan dirgenin dişlerini, hidrolik makasla kesti. Nazim Samet Ürün, daha sonra ameliyata alındı. Bacakta kalan kısım da ameliyatla çıkarıldı.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne giriş yaptı86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.03 sıralarında Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası toplu halde tilavet secdesi yapıldı.