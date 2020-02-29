13 yıl hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı

Kepez Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasına rağmen firari olan F.D.'nin Aksu ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini elde etti. Eve baskın yapan polis, kadını yakalayarak, gözaltına aldı.
Hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' ile 'yarar sağlama' suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliye sevk edildi.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.