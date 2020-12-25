13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda kimlik kontrolü için durdurdu.
Kontrol sırasında yolculardan A.A'nın 2007'de Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi öldürdüğü ve bu nedenle kasten adam öldürme suçundan arandığını tespit etti.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile gözaltına alınan A.A, hakkında adli işlem başlatıldı.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.